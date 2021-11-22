Украина работает над поставками угля из Казахстана морским путем, - Галущенко

Министерство энергетики Украины и ПАО "Центрэнерго", к которым уже подключились казахстанские компании, работают над вопросом поставки угля из Казахстана морским путем в обход заблокированных Российской Федерацией железнодорожных.

Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Над этим работают. Уголь физически в порту, но это российский порт (Тамань. – Ред.). К вопросу подключилась казахстанская сторона. Это для них тоже проблема, так как они имеют обязательства перед нами", – сказал он на брифинге в рамках международной конференции "Атомные возможности для развития страны" в понедельник.

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По словам министра, у "Центрэнерго" подписан "реальный контракт" на 660 тыс. тонн угля из Казахстана, которые должно были поступать на протяжении всего ОЗП по железной дороге.

"Насколько я знаю, "Центрэнерго" оплатило аванс. Надеюсь, хотя бы два корабля мы в результате увидим", – подчеркнул министр.

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