Болгария заверила, что ее позиция неизменна: Крым - украинский, - Кулеба
Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не только словами отреагировали, потому что вызов посла Болгарии в МИД - это действие в дипломатии, а не слова, и за последние два дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции Болгарии по территориальной принадлежности Крыма", - отметил министр.
Кулеба добавил, что в МИД разберутся, как двигаться дальше в этом вопросе, подчеркнув, что они никогда не будут оставлять подобные комментарии без ответа.
Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым "российской территорией", а антироссийские санкции ЕС - неэффективными. 19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства. ЦИК Болгарии 22 ноября объявила окончательные результаты президентских выборов, согласно которым Радев переизбран на второй срок.