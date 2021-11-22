Полиция составила админпротокол на лидера партии "Демсокира" Гудыменко за нецензурную брань во время протеста на Банковой. ВИДЕО
Об этом Гудыменко сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Пришла полиция составлять на меня протокол за вчера. Ну-ну", – написал он.
На странице "Демократичної сокири" в фейсбуке говорится, что административный протокол был составлен по статье о мелком хулиганстве.
"Вчера вечером Гудыменко Юрий Владимирович совершил ужасное преступление, а именно нецензурно ругался возле Банковой. В то же время мы видим, что представители этой службы (Нацполиции. – Ред.) совершили гораздо более ужасное преступление: они не допускали мирных граждан на Банковую, где у нас была зарегистрирована и подана заявка о проведении акции протеста", - прокомментировал Гудыменко.
Он пообещал обратиться в суд и "спросить, что ужаснее": когда полиция не допускает граждан или когда граждане нецензурно ругаются.