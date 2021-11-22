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Полиция составила админпротокол на лидера партии "Демсокира" Гудыменко за нецензурную брань во время протеста на Банковой. ВИДЕО

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Сотрудники Национальной полиции составили протокол на лидера политической партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко. Его обвиняют в нецензурной брани во время протеста 21 ноября возле Офиса Президента.

Об этом Гудыменко сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Пришла полиция составлять на меня протокол за вчера. Ну-ну", – написал он.

На странице "Демократичної сокири" в фейсбуке говорится, что административный протокол был составлен по статье о мелком хулиганстве.

"Вчера вечером Гудыменко Юрий Владимирович совершил ужасное преступление, а именно нецензурно ругался возле Банковой. В то же время мы видим, что представители этой службы (Нацполиции. – Ред.) совершили гораздо более ужасное преступление: они не допускали мирных граждан на Банковую, где у нас была зарегистрирована и подана заявка о проведении акции протеста", - прокомментировал Гудыменко.

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Он пообещал обратиться в суд и "спросить, что ужаснее": когда полиция не допускает граждан или когда граждане нецензурно ругаются.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Печерский холм
    ​​Источники сообщают, что в Офисе президента состоялось заседание силовиков по поводу событий на День достоинства и свободы. Президент Зеленский не выбирал выражений, кричал на руководителей силовых ведомств и угрожал отставками.
    Поставлена задача, во-первых, замучить допросами и следственными действиями конкретных активистов, кричавших вчера президенту "Предатель!" и "дававшим 10 дней на увольнение Ермака, а то - бессрочная акция". Это уже реализует полиция Монастырского. Во-вторых, ДБР и Генпрокуратуре поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить и вручить Петру Порошенко подозрение по статье «Финансирование терроризма» - за получение Украиной угля с территорий подконтрольных боевиками ДНР и ЛНР в 2014/2015 гг. Именно Порошенко Зеленский считает заказчиком вчерашних акций. Он жаждет мести и крови; и успокоить его не удалось даже Ермаку.
    Генпрокурор Венедиктова обещала все сделать, однако с совещания она ушла чернее тучи. Дело в том, что в последнее время следователи отмечают удивительную информированность адвокатов Порошенко. Есть серьезные основание предполагать, что прокуроры, опасаясь будущей ответственности за фабрикацию дел (доказательства собрать они не могут, их просто нет), сливают информацию о намерениях своего руководства адвокатам Порошенко, давая им возможность приготовиться к борьбе в судах. Вполне возможно, что когда к Порошенко придут вручать подозрение, его адвокаты будут иметь на руках всю доказательную базу невиновности своего клиента. Похожая ситуация наблюдается и в ДБР.
    Однако сообщить Зеленскому, что следователи сотрудничают с адвокатами Порошенко - это тоже самое что самому попроситься в отставку. Поэтому Зеленского кормят обещаниями результатов, понимая что результатов не будет.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Тільки Майдан і імпічмент.
  • Олександр Дніпро
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