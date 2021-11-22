Вопрос ограничения экспорта металлолома – это вопрос экономической безопасности Украины, – эксперт

Металлолом является стратегическим сырьем, за которое в мире разворачивается настоящая война. Украина должна ограничить его экспорт, чтобы сохранить отечественную металлургию.

Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Металлолом стал стратегическим сырьем для всех стран мира с точки зрения декарбонизации и достижения климатической нейтральности. И все страны начали ограничивать, одна за другой, экспорт металлолома", - отметил Зинченко в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что использование лома при производстве стали позволяет уменьшить выбросы, то есть производство становится более экологичным, к чему сейчас стремятся вся европейские страны. "При производстве стали чем больше ты металлолом используешь, тем меньше будет выбросов в атмосферу парниковых газов, СО2. Украина обязалась уменьшить выбросы СО2. И просто при производстве стали нужно иметь лом, от 15до 30%, чтобы делать сталь" , – объяснил Зинченко. В настоящее время цены на металлолом на мировых рынках резко выросли и его экспорт из Украины достиг угрожающих масштабов, в результате чего отечественные металлурги уже испытывают дефицит сырья. По мнению эксперта, Украина должна немедленно ввести ограничения на экспорт металлолома, чтобы сохранить собственную металлургическую отрасль. "Металлургия в Украине – это 40% экспорта. Это 1,6 млрд долларов уплаченных налогов. Это 12% нашего ВВП. То есть, мы должны понимать, это экономическая безопасность государства, это пенсии, это социальные обязательства и прочее", - подчеркнул Зинченко.

По словам эксперта, в ЕС уже планируют ввести ограничения на экспорт, и Украина должна сделать то же самое, чтобы защитить свою промышленность. "Украина опаздывает. Все страны начали быстро реагировать: ограничивать экспорт, увеличивать пошлину на экспорт. Например, наш сосед Россия уже третий раз в этом году увеличила пошлину на металлолом, чтобы ограничить его. Они быстро реагируют. Европа сейчас рассматривает ограничения экспорта металлолома и ввода новых инструментов. И мы должны делать тоже самое", - сказал Зинченко.

Ранее украинские металлурги обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ограничить экспорт металлолома, поскольку из-за дефицита сырья отечественные заводы оказались на грани остановки. Впоследствии Министерство экономики подготовило проект распоряжения о временном запрете на экспорт лома, и проект закона о повышении экспортной пошлины на лом до 200 евро/тонна. Однако ни один из проектов так и не получил продолжения. В то же время народный депутат Муса Магомедов заявил, что, если не ввести запрет на экспорт металлолома, Украину ожидает масштабный кризис в металлургии, что негативно отразится на бюджете, который недополучит $1,5 миллиарда.