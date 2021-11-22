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"Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе", - Кулеба

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"Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе", - Кулеба
Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками.

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"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать. В то же время, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Напрасно!
  • Панас Стець
    Планировать нужно, готовиться нужно... то наша территория, наши земли, а кацапы пошли нах!!!!!!!!! то не их собачье дело.
  • Денис Фомин 39c8c642
    А нужно планировать на ближайшие будущее, освобождать свои земли.

    Освобождение украинской территории части Донбасса может быть осуществлено исключительно и только по хорватскому сценарию.
    Но в Хорватии одним из важнейших факторов успешности была полная секретность.
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