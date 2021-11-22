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Обеспеченность больниц лекарствами от COVID-19 можно проверить онлайн, - Минздрав

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Обеспеченность больниц лекарствами от COVID-19 можно проверить онлайн, - Минздрав
ГП "Медицинские закупки Украины" сделало дашборд с информацией об обеспечении больниц средствами для борьбы с COVID-19. Во время пандемии предприятие собирает соответствующие данные через собственную систему MedData. Эти данные передаются в Министерство здравоохранения Украины, Кабинет Министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Теперь актуальную информацию о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом в учреждениях здравоохранения, входящих в первую и вторую волну, можно увидеть на информапелях ГП МЗУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На сайте можно найти информацию, в частности:

  • наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ);
  • коечный фонд;
  • количество пациентов, больных COVID-19;
  • медицинский персонал, задействованный или может быть задействован для работы с пациентами, больными COVID-19;
  • наличие лекарств для больных COVID-19;
  • оборудование для пациентов с COVID-19.

Функционал дашборда позволяет искать информацию в разрезе области, города или конкретного учреждения здравоохранения. Данные обновляются ежедневно на основе отчетов, которые подают больницы в информационно-аналитическую систему MedData ГП "Медицинские закупки Украины".

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Топ комментарии

  • Владимир Сливка
    Иными словами от КОВИДа лекарств нету а от остальных туберкулеза,рака,спида,полиемилита и остальных недугов существуют.
    Тем более что со времени КОВИДа люди даже от старости уже не помирают.Всех под одну гребенку гребут.
  • Владимир Сливка
    А що існують ліки?Тоді нафіг вакцинація?
  • Александр Иванов d6cc5f54
    Уже на подходе 2 препарата от ковида, которые подавляют размножение вируса.
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