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Киевляне перестали делать вторую прививку от COVID-19, нужно вносить изменения в постановление Кабмина, - Рубан

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Киевляне перестали делать вторую прививку от COVID-19, нужно вносить изменения в постановление Кабмина, - Рубан
После первой прививки от COVID-19 люди не делают вторую.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вакцинировалось более 60% населения (Киева. – Ред.) первой дозой, и Киев является лидером по вакцинации. Существует проблематика, что люди сделали первую дозу вакцинации, а вторую не делают", – отметил он.

По словам Рубана, следует вносить изменения в постановление Кабмина об обязательности второй дозы.

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Топ комментарии

  • Vadym Kolomiiets
    Кияни подивились на Європу, яка щепилась і все одно закривається на локдаун і зрозуміли, що ця вакцина повна фігня.
  • Eugen Mk
    А потом и третью, и четвёртую... и десятую.
  • Vitia Ma
    Та белорусы страну уже проср"ли, нечего им соболезновать, они теперь, как и хотели, в СССР
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