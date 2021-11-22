Киевляне перестали делать вторую прививку от COVID-19, нужно вносить изменения в постановление Кабмина, - Рубан

После первой прививки от COVID-19 люди не делают вторую.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вакцинировалось более 60% населения (Киева. – Ред.) первой дозой, и Киев является лидером по вакцинации. Существует проблематика, что люди сделали первую дозу вакцинации, а вторую не делают", – отметил он.

По словам Рубана, следует вносить изменения в постановление Кабмина об обязательности второй дозы.

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