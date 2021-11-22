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Украина меняет стратегию обустройства границ, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Стратегию меняют, чтобы навести порядок в пунктах пропуска. На это выделили 21 млн грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Он напомнил, что на прошлой неделе правительство выделило 21 млн грн на укрепление границы.

"21 млн грн - начальная сумма, которая будет использоваться на строительство специальных укрепляющих сооружений, а также на увеличение количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства к этой сумме будут добавляться по мере необходимости", - сказал Шмыгаль.

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Он также добавил, что в Украине действует программа по развитию государственной границы.

"Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуры будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец-то навели порядок на пунктах пропуска", - отметил премьер-министр.

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    туркам подряд отдайте, раз сами рукожопые!..
    Турция завершила строительство стены длиной 911 километров и высотой 3 метра вдоль границы с Сирией за 3,5 года..
  • Альекс Прибель
    При Яценюке ПРАВИЛЬНО был поднят вопрос стены и правильно, что начали строить. Команде ЗЕ покритиковала попередников... Зе заглянул в глазки поросячьи Х.йла и тоже до него дошло, что стена на кардоне нужна!!! Главное - не воруйте с бюджета, а стройте согласно проекта!!!
  • Alex El 2151bab4
    Бо Туреччина будувала і виділяла гроші, а Яценюк рік баранам і зрадникам ДОВОДИВ НЕОБХІДНІСТЬ СТІНИ, а коли довів і гроші виділили, через півроку його зняли,
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