В рамках инициативы Елены Зеленской в ​​аэропорту Харькова определили места для молебна туристов из мусульманских стран, - "слуга народа" Тищенко

В международном аэропорту "Харьков" определили места для молебна туристов из мусульманских стран.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Только что с рабочим визитом прибыл в Харьков. Сейчас мы с командой находимся на территории Харьковского аэропорта. Пообщались с руководством и определили места для молебна для туристов из мусульманских стран. Впереди нас ждёт насыщенный график!", - написав Тищенко.

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