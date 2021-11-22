423 школы в Киеве возобновили очное обучение, - КГГА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуКГГА.
"Сегодня 423 столичные школы вновь открылись для очного обучения, и это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей. Кроме того, ситуация в столице стабилизировалась в целом – уменьшается количество тяжелобольных с показаниями к госпитализации, а также высвобождаются места в больницах с подключением к кислороду. Согласно постановлению Кабинета Министров невакцинированные учителя отстранены от работы (а это 0,1% от всего преподавательского состава), поэтому на рабочих местах находятся только вакцинированные работники образования", – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Также он отметил, что заведения среднего образования провели ряд работ по возвращению школьников за парты, в частности, проведены мероприятия по дезинфекции и проверены системы отопления.
"Мы эффективно подготовили школы к работе в условиях карантина и закупили все необходимое для дезинфекции. Также качественно сработали и технические службы, которые готовили школы к отопительному сезону. По состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе Министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление", – подчеркнул Мондриевский.
Заместитель председателя КГГА отметил, что школьники пойдут на зимние каникулы вовремя и продления каникул не будет.