423 школы в Киеве возобновили очное обучение, - КГГА

С 22 ноября столичные школы открылись для очного обучения для всех школьников. Соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС КГГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуКГГА.

"Сегодня 423 столичные школы вновь открылись для очного обучения, и это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей. Кроме того, ситуация в столице стабилизировалась в целом – уменьшается количество тяжелобольных с показаниями к госпитализации, а также высвобождаются места в больницах с подключением к кислороду. Согласно постановлению Кабинета Министров невакцинированные учителя отстранены от работы (а это 0,1% от всего преподавательского состава), поэтому на рабочих местах находятся только вакцинированные работники образования", – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также он отметил, что заведения среднего образования провели ряд работ по возвращению школьников за парты, в частности, проведены мероприятия по дезинфекции и проверены системы отопления.

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"Мы эффективно подготовили школы к работе в условиях карантина и закупили все необходимое для дезинфекции. Также качественно сработали и технические службы, которые готовили школы к отопительному сезону. По состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе Министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление", – подчеркнул Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА отметил, что школьники пойдут на зимние каникулы вовремя и продления каникул не будет.