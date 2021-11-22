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За 10 месяцев в Украине произошло 1 844 ДТП с летальным исходом, - Венедиктова

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За 10 месяцев в Украине произошло 1 844 ДТП с летальным исходом, - Венедиктова
За 10 месяцев этого года в Украине произошло 1844 ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"За 10 месяцев у нас зарегистрировано почти 11 тысяч уголовных производств по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. - Ред.) Уголовного кодекса. С летальным исходом - 1844", - отметила Венедиктова.

По ее словам, наибольшее количество ДТП с погибшими и погибшими пешеходами зафиксировано в Днепропетровской области, за ней следуют Львовская, Харьковская и Киевская области.

Говоря о причинах ДТП со смертельным исходом, Венедиктова назвала четыре самых распространенных: "Четыре топ-причины, которые нам называет статистика. На первом месте - превышение безопасной скорости. Более 1 тыс. погибших. На втором - нарушение правил маневрирования. На третьем - выезд на полосу встречного движения. На четвертом – переход пешеходов в неустановленном месте".

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Топ комментарии

  • Иван Петрович Сидоров
    Смертельні ДТП найчастіше стаються через перевищення швидкості, - Венедіктова .-Дважды два - четыре;Уходя, гасите свет;Сила вся в кефире. Доктор наук продолает удивлять своими открытиями.
  • Ан Мур
    Зелені чоловічки:
    Інформатори з поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспільській трасі.
    По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
    По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
    Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить
  • Володимир Бурмей
    Смертельні ДТП стаються тому,що є каста недоторканих,яких ніколи не притягнуть до відповідальності,скільки б людей вони не скалічили чи вбили і в якому стані б не були...Вони плюють на ПДР,але найгірше те,що на них рівняється і хоче брати приклад мажорна скоробагата братія...Стає модним,стає престижним гнати п"яним чи обдовбаним поза двісті км по центру міста,і вина в цьому лишень ота с...ка з розкосими очима що називає себе генпрокурором...
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