За 10 месяцев в Украине произошло 1 844 ДТП с летальным исходом, - Венедиктова
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
"За 10 месяцев у нас зарегистрировано почти 11 тысяч уголовных производств по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. - Ред.) Уголовного кодекса. С летальным исходом - 1844", - отметила Венедиктова.
По ее словам, наибольшее количество ДТП с погибшими и погибшими пешеходами зафиксировано в Днепропетровской области, за ней следуют Львовская, Харьковская и Киевская области.
Говоря о причинах ДТП со смертельным исходом, Венедиктова назвала четыре самых распространенных: "Четыре топ-причины, которые нам называет статистика. На первом месте - превышение безопасной скорости. Более 1 тыс. погибших. На втором - нарушение правил маневрирования. На третьем - выезд на полосу встречного движения. На четвертом – переход пешеходов в неустановленном месте".