Молдова отказывается принимать мигрантов из Беларуси

Молдова даже не обсуждает с партнерами возможность принять мигрантов из Беларуси.

Об отказе принимать мигрантов из Беларуси российскому "Интерфаксу" заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я заметил, что в социальных сетях и на некоторых новостных порталах появилась ложная информация и якобы проходящие "дискуссии" властей Кишинева с некоторыми европейскими партнерами по вопросу приема мигрантов. Это ложь. Таких обсуждений не было", - заявил Воде.

Реакция Молдовы была спровоцирована заявлением бывшего министра иностранных дел Литвы Вайтекунаса, который, в частности, предлагал отправить мигрантов в Украину или Молдову, попросив "друзей" "принять их в какие-то свои лагеря".

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