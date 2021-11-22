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Молдова отказывается принимать мигрантов из Беларуси

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Молдова отказывается принимать мигрантов из Беларуси
Молдова даже не обсуждает с партнерами возможность принять мигрантов из Беларуси.

Об отказе принимать мигрантов из Беларуси российскому "Интерфаксу" заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я заметил, что в социальных сетях и на некоторых новостных порталах появилась ложная информация и якобы проходящие "дискуссии" властей Кишинева с некоторыми европейскими партнерами по вопросу приема мигрантов. Это ложь. Таких обсуждений не было", - заявил Воде.

Реакция Молдовы была спровоцирована заявлением бывшего министра иностранных дел Литвы Вайтекунаса, который, в частности, предлагал отправить мигрантов в Украину или Молдову, попросив "друзей" "принять их в какие-то свои лагеря".

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А в нас вже в харківському аеропорту за наказом лєнкі зеленої для мусульман коврики постелили.
    Певно з німцями домовились.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    все должны осесть в процветающей беларуси, дальше ехать нет смысла, как же там хорошо
  • Иннокентий beer
    Від Мюнхена 20 км та наліво.
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