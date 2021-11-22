С начала суток войска РФ 4 раза обстреливали наши позиции, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

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В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе ООС.