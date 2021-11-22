С начала суток войска РФ 4 раза обстреливали наши позиции, потерь нет, - штаб ООС
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе Лебединского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе ООС.