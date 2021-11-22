Украина не готова отказаться от угольной генерации к 2035 году, - вице-премьер Стефанишина (обновлено)
Об этом сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Правительство не одобряло официальных документов, которые декларировали бы такую амбицию (об отказе от угольной генерации до 2035 года. - Ред.). Поэтому Министерство энергетики должно провести переговоры с Альянсом, чтобы скорректировать эту цифру в соответствии с расчетами действующей Энергетической стратегии, которые осуществлялись в том числе Укрэнерго. Потому что это не отражает нашу официальную позицию, сейчас ведутся консультации относительно корректировки этих данных", - сообщила Стефанишина.
Напомним, 4 ноября стало известно, что более 40 стран мира, в том числе Украина, договорились постепенно прекратить использование угля для производства электроэнергии. Угольные электростанции в Украине считаются одним из самых больших загрязнителей воздуха в Европе.
14 ноября на Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, направленное на предотвращение опасного изменения климата. Оно подразумевает поэтапный отказ от использования угля для генерации электроэнергии.