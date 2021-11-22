Пункт вакцинации против COVID-19 откроется в киевской мечети Ар-Рахма

23 ноября в 11.00 состоится открытие центра вакцинации населения против COVID-19 в мечети Ар-Рахма в Киеве, по адресу ул. Лукьяновская, 46.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Центр будет работать ежедневно с 9 до 16 часов. Вакцинироваться здесь смогут все желающие от 18 лет, а также подростки в возрасте 12+ при наличии у них всех рутинных прививок согласно календарю профилактических прививок.

В Минздраве отметили, что на сегодняшний день в Украине работает уже более 450 центров вакцинации населения против COVID-19. Их открывают на стадионах, спортивных, образовательных и культурных площадках, торговых центрах, а также в религиозных учреждениях. Цель этих центров – сделать прививку от COVID-19 как можно более удобной и доступной для всех групп населения. Также пройти вакцинацию можно в более чем 3 000 пунктах прививок и более чем в 450 центрах вакцинации. Организованные коллективы и граждан, которые не могут самостоятельно передвигаться, вакцинируют более 1000 мобильных бригад.

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Вакцинацию от COVID-19 в Украине поддерживают представители разных конфессий. Собственным примером приобщиться к вакцинации верующих уже призвали Верховный Архиепископ Киево-Галицкий, Глава Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) Святослав, Архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря (Православная Церковь Украины) Лаврентий.

Привиться от коронавирусной болезни верующим советуют предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Эпифаний, Главный Раввин города Киева Йонатан Биньямин Маркович, председатель Совета Федерации еврейских общин в Украине Раввин Майер Цви Стамблер и другие религиозные лидеры.

7 ноября 2021 в Киеве открыли центр вакцинации в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.