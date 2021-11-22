Нардеп Шахов подозревается в не декларировании 59,5 млн грн, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило действующему народному депутату о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей. Также в декларацию не внесены данные о доме и земельном участке, которым фактически, как выяснило следствие, нардеп пользуется.

По материалам следствия, народным депутатом Украины не задекларированы: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости.

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"В целом в декларацию нардеп не внес состояние на общую сумму более 59,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.366-2 УК Украины. Подозрение подписала генеральный прокурор.

"Заметим, что это первое врученное народному депутату подозрение по ст. 366-2 после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию", - подчеркнули в НАБУ.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, речь идет о депутате Сергее Шахове (группа "Доверие").

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