За закон о столице не хватает голосов, - Черненко

У "слуг" не хватает голосов для голосования за закон о столице. Поэтому на Банковой обсуждают вариант отложить рассмотрение этого вопроса на следующий год.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока страна переваривает скандал с "вагнергейтом", в Офисе Президента думают еще над одним "головняком": как протянуть на следующей неделе закон о столице, голосов на который по-прежнему не хватает. В прошлый четверг Рада так и не смогла утвердить спецпроцедуру для голосования за закон о столице. Сколько бы сообщений во фракционный чат не писал Корниенко, "слуги" не согласились голосовать за этот проект", - сообщил Черненко.

Он видит несколько причин, почему народные депутаты отказываются голосовать за закон о столице от "слуг".

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"Во-первых, со снятием Кличко с поста главы КГГА (а закон, по сути, об этом) могут возникнуть проблемы. Слуги понимают, что Кличко – не Разумков, которого отставили с первого раза. Тут так просто не выйдет. Сам Кличко вооружился выводами Совета Европы, решениями Конституционного суда Украины и настроениями киевлян. Если жители столицы увидят, что Киев "нагинают", то голосов слугам и Зеленскому жители четырехмиллионного мегаполиса больше не подарят", – отметил Черненко.

Вторая причина, по словам эксперта, – это опасение нардепов за предстоящую расплату. Именно поэтому голосов за закон не хватает не только среди слуг народа, но и в других фракциях и группах.

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"Какой бы активной ни была работа по принуждению к голосованию, даже самые конвертные слуги понимают, что быть оштрафованным на одну зарплату – менее опасно, чем проголосовать и попасть под статью, когда власть изменится. В-третьих, основной аргумент тех, кто не желает голосовать от "слуг" – голосов за закон о столице, а по сути, против Кличко, нет и в других фракциях и группах. В связи с этим на Банковой, по моей информации, обсуждают вариант отложить рассмотрение закона о столице на следующий год", - заявил Александр Черненко.