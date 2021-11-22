Сердечные болезни, рак и COVID-19 - главные причины смертей украинцев, - статистика

Наиболее распространенными причинами смерти в Украине в 2021 году были болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания и пищеварения, заболевания COVID-19, а также внешние факторы.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В Госстате уточняют, что всего за первые 9 месяцев 2021 года в Украине умерли 487 855 человек, при этом причиной смерти более половины из них (306 127) являются болезни системы кровообращения, в частности, ишемическая болезнь сердца (213 278), алкогольная кардиомиопатия (2549) и цереброваскулярные заболевания (59270).

Кроме того, 55 828 украинцев умерли из-за появления в их организме новообразований (из которых 55 352 – злокачественные), 18 093 – из-за болезней органов пищеварения (из них 1 296 из-за заболеваний печени, связанных с алкогольной зависимостью), 15 364 – из-за болезней органов дыхательной системы (из них 11 698 – грипп и пневмония).

Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень на 14,3%, - Госстат.

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От заболевания COVID-19, спровоцированного коронавирусом SARS-CoV-2 и его штаммами, за первые 9 месяцев 2021 года умерло 40 014 украинцев, при этом коронавирус был обнаружен при жизни у 39 356 из них, еще 658 человек умерли не зная о своем диагнозе.

Внешние факторы с января по сентябрь 2021 стали причиной смерти 20 816 украинцев (из которых 2 571 – ДТП, 1 344 – утопление, 866 – несчастные случаи, связанные с огнем и дымом, 1 148 – случайное отравление алкоголем , 949 – убийство), еще 4648 жизней унесли различные паразитарные, вирусные и бактериальные инфекции (из них туберкулез – 2090, ВИЧ – 1712).

Заболевания крови и кроветворных органов стали причиной смерти 154 украинцев, эндокринные заболевания – 1643 (из них 1498 – сахарный диабет), расстройства психики – 663 (из них 523 спровоцированы употреблением алкоголя).

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От заболеваний нервной системы в 2021 году в Украине умерло 3284 человека, от кожных заболеваний - 445, от заболеваний мышечной и соединительной тканей - 264, от болезней мочеполовой системы - 1999.

При этом с начала года в стране зафиксировано 62 смерти связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом, 849 – с отдельными состояниями, возникающими в перинатальном периоде, 698 – с врожденными аномалиями и деформациями.

Еще 16 886 украинцев умерли по не классифицированным причинам.