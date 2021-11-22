Сайт "Энергоатома" атаковали хакеры

С сайта исчезли публикации пресс-центра за все время работы. Это произошло после подписания исторических соглашений с американской компанией Вестингауз.

Об этом пресс-служба НАК "Энергоатом" сообщает в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня официальный вебсайт Энергоатома атаковали хакеры - и с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы Компании. Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Вестингауз", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты делают все возможное для возобновления доступа к информационному ресурсу НАЭК. И пока призывали пользоваться их страницами в соцсетях.

"По данным Госспецсвязи, количество киберинцидентов и различных атак ежегодно постоянно растет. В течение шести месяцев удалось заблокировать более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, а также более 250 DDoS-атак", - добавили в НАК "Энергоатом".

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