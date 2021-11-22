Страны Запада могут предоставить вооружение и технику, но воевать вместо нас не будут, - "слуга народа" Вениславский

Не стоит надеяться, что страны Запада окажут значительную помощь в виде вооруженных сил, если Российская Федерация осуществит полномасштабное вторжение на территорию Украины. Максимум, на что можно рассчитывать – это предоставление вооружения и военной техники.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа" представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Без помощи наших западных партнеров достаточно сложно будет противостоять возможному расширению агрессии Российской Федерации... Но говорить о том, что на данный момент мы без помощи наших западных партнеров не справимся – тоже не совсем корректно. Будет тяжело, но наши вооруженные силы готовы дать адекватный ответ таким агрессивным действиям, которые, к большому сожалению, спрогнозировать никто не может, потому что залезть в голову главному инициатору и движущему механизму Путину точно никто не может", - сказал "слуга народа".

По его мнению, больше всего следует рассчитывать на помощь вооружением и военной техникой.

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"Вряд ли стоит ожидать, что за нас на нашей территории будет кто-то воевать, к сожалению. Будут воевать наши вооруженные силы. Но материально-техническое обеспечение и помощь военной техникой и вооружением - это то, чего очень быстро может быть расширен перечень... А еще это и экономический, и дипломатический аспект противодействия возможной агрессии", - объяснил нардеп.

Относительно того, возможна ли помощь Запада живой военной силой, Вениславский предположил: "Конечно, может быть размещение определенных военных контингентов на территории Украины. Разрешение на это Верховная Рада предоставляет. В этом году также было дано разрешение на временное пребывание на территории Украины военных формирований. В случае необходимости я убежден, что мы можем быстро внести изменения в постановления и предоставить разрешение для других военных формирований".

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