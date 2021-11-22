За 10 месяцев в ДТП погибли 2 592 человека, - патрульная полиция

За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло более 150 тысяч ДТП, из них более 20 тысяч - с пострадавшими и погибшими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Патрульной полиции.

Наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом — количество ДТП снизилось более чем на 6%.

2592 человека погибли. Этот показатель снизился почти на 9%.

Также он отметил, что за 10 месяцев 2021 года подразделения полиции обработали более 4 млн 300 тысяч вызовов, поступивших на линию 102. Составили более 4 млн 500 тысяч административных материалов, из которых 113 тысяч - за вождение в состоянии опьянения.

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"Отмечу положительные последствия судебного разбирательства административных материалов по управлению в состоянии опьянения. Их рассмотрено более 60 тысяч и в 22 случаях уже произошло применение таких санкций, как безвозмездное изъятие транспортных средств. 48 раз платно изъяты транспортные средства, в 203 случаях применен административный арест", - отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.