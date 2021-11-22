Шуфутинскому могут запретить въезд в Украину, - Госпогранслужба

Российский исполнитель Шуфутинский, концерт которого запланирован в киевском Дворце спорта на 8 марта 2022 года, по всей видимости, не сможет прибыть в Украину. Причина - ряд незаконных посещений оккупированного Крыма.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Действия отечественной пограничной службы регламентированы действующим законодательством, согласно которому за незаконное посещение оккупированного полуострова предусмотрены штраф и запрет на въезд в Украину.

Демченко подчеркнул, что о фактах неоднократного посещения Шуфутинским Крыма после российской оккупации 2014 года Госпогранслужбе известно из открытых источников.

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Эта информация будет проверяться, а решение о запрете на въезд будет приниматься непосредственно при попытке пересечения украинской границы, поскольку ГПСУ не может запретить въезд до момента такой попытки.