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"Газпром" предупредил Молдову о прекращении поставок газа через 2 суток в случае неуплаты долгов

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"Газпром" предупредил Молдову о прекращении поставок газа через 2 суток в случае неуплаты долгов
Российская газовая компания "Газпром" предупредила Молдову о прекращении поставок газа через 2 суток в связи с нарушением сроков оплаты за потребленный газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Очередной срок текущих платежей – сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. "Газпром" крайне разочарован неисполнением Молдовой своих контрактных обязательств", - заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Куприянов подчеркнул, что новый контракт с Молдовой был подписан "практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдова вовремя производит 100% текущих платежей за газ".

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Топ комментарии

  • Adrew Warko
    Молдован предупреждали ж - никаких дел с азиатами.
    А теперь их в суд потащат еще за долг Приднестровья.
  • Evgeny N
    Меркельші та бюргерам приготуватись. Бульбофюрер перекриває у себе, як і обіцяв, йюхло перекриває через Україну, бо... (причину вигадають... Наприклад що Анна Київська перед коронацією їм у болото плюнула)... А на носі зима... Сертифікація СП-2 в режимі турбопринтеру....

    Газ же ж не зброя московитів! Це тільки бізнес так, пані рібентроп?
  • Ритта Рыжук
    Гібридна війна орди проти євроцивілізаціі триває !!!)))
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