Новости • Агрессия России против Украины

Беспокойство по поводу войск РФ у границ Украины базируется, в частности, на открытых данных, – Госдеп США

4 03719
Беспокойство по поводу войск РФ у границ Украины базируется, в частности, на открытых данных, – Госдеп США
США, когда выражают тревогу по поводу присутствия войск РФ вблизи Украины, основываются не только на секретных данных, но и на информации, размещенной в открытом доступе

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Причины наших опасений все вы можете увидеть в открытом доступе. Кроме того, некоторые наши данные секретны", - объяснил представитель Госдепа на брифинге.

Прайс повторил мнение, что беспокойство США базируется на том, как действовала Россия в прошлом.

Он не стал отвечать на вопросы журналиста о том, какой будет реакция Вашингтона в случае обострения ситуации. "Мы не хотим заранее сообщать о наших планах", – сказал представитель госдепа.

Читайте также: ОБСЕ фиксирует размещение на оккупированных территориях запрещенной российской техники

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ан Мур
    ні, серйозно це все. Я не скажу, що обов'язково посуне танками і авіацією, з десантом; але, якщо буде для нього найменша БЕЗПЕЧНА нагода - таки посуне. А сам розумієш, клоуни таких нагод можуть надати безліч.
  • Ритта Рыжук
    Знов наклеп підступних піндосів на "миролюбивих" московських братів !!!)))
  • Ан Мур
    Зараз на Еспресо дивлюся "Червона лінія з Сергієм Висоцьким". Друга частина - саме про загрозу на наших кордонах
    Це - серйозно!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости