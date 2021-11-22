Беспокойство по поводу войск РФ у границ Украины базируется, в частности, на открытых данных, – Госдеп США

США, когда выражают тревогу по поводу присутствия войск РФ вблизи Украины, основываются не только на секретных данных, но и на информации, размещенной в открытом доступе

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Причины наших опасений все вы можете увидеть в открытом доступе. Кроме того, некоторые наши данные секретны", - объяснил представитель Госдепа на брифинге.

Прайс повторил мнение, что беспокойство США базируется на том, как действовала Россия в прошлом.

Он не стал отвечать на вопросы журналиста о том, какой будет реакция Вашингтона в случае обострения ситуации. "Мы не хотим заранее сообщать о наших планах", – сказал представитель госдепа.

Читайте также: ОБСЕ фиксирует размещение на оккупированных территориях запрещенной российской техники