В России с 2022 года меняют госстандарты по срочному захоронению трупов в военное и мирное время
Такие стандарты вступят в силу с февраля 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Среди принятых ГОСТов - "Защитные сооружения гражданской обороны. Порядок оценки готовности"; "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Сроки и определения"; "Защитные сооружения гражданской обороны. Сооружения быстромонтируемого блок-модульного типа полной заводской готовности. Общие требования"; "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время. Общие требования".
Все документы приняты в период с 31 августа по 13 сентября 2021 года и будут введены с 1 февраля 2022 года. Разработчик документа – Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
В последнем из указанных госстандартов прописан "комплекс мер по срочному захоронению трупов людей и животных, погибших во время военных конфликтов или в результате этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени".
Расписываются нормативы и технологии кремации, а также захоронений в братских могилах с дезинфекцией с помощью хлорной извести. Подходящие иллюстрации показывают процесс создания братской могилы с помощью трактора.
Российские СМИ уточняют, что сейчас у РФ есть рекомендации по срочному захоронению тел, но они рассчитаны только на военное время. Введенный новый госстандарт фактически распространяет военные правила для "чрезвычайных ситуаций" мирного времени.