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Германия официально отказалась принимать мигрантов из Беларуси

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Германия официально отказалась принимать мигрантов из Беларуси
Фото: новинарня
Правительство Германии назвало неприемлемым предложение белорусского диктатора Александра Лукашенко о создании гуманитарного коридора в Германию для двух тысяч мигрантов и искателей убежища.

Об этом со ссылкой на DW сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что подобное решение проблемы неприемлемо не только для Германии, но и для ЕС в целом.

Заявление белорусского диктатора, якобы "международные организации уже активно сотрудничают с белорусской стороной" и что якобы "во время разговора с Меркель договорились о дальнейших переговорах по решению вопроса с мигрантами между Минском и Брюсселем", министр внутренних дел Германии Горст Зеегофер (Hor) назвал ложной информацией.

Он категорически настаивал, что ни о каких согласованиях с белорусскими властями речь не идет, а ситуация используется оппонентом с целью распространения дезинформации.

Ранее захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель озвучивал свою просьбу забрать мигрантов с белорусской границы, мотивировав ее тем, что большинство из этих людей стремится соединиться с семьями, проживающими на территории ЕС.

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Кацапи в афігє! Як так? Як так? Раніше ж брали, а зараз не хочуть, а шо трапилось?

    Німеччина показала раськє фак, це виглядає обнадійливо.
  • Атас Злой
    Тепер фріци будуть їх проштовхувати куди-небудь, в Україну, чи у Молдову. Ні, шановні партнери *****, розхльобуйте самі і самим великим ополоником.
  • Adrew Warko
    Удивительно.
    А чего это они?
    Лукашенко ж привёз им арабов прям под границу, а они ещё носом воротят, отказываются - странные какие-то.
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