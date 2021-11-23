Германия официально отказалась принимать мигрантов из Беларуси
Об этом со ссылкой на DW сообщает Цензор.НЕТ.
Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что подобное решение проблемы неприемлемо не только для Германии, но и для ЕС в целом.
Заявление белорусского диктатора, якобы "международные организации уже активно сотрудничают с белорусской стороной" и что якобы "во время разговора с Меркель договорились о дальнейших переговорах по решению вопроса с мигрантами между Минском и Брюсселем", министр внутренних дел Германии Горст Зеегофер (Hor) назвал ложной информацией.
Он категорически настаивал, что ни о каких согласованиях с белорусскими властями речь не идет, а ситуация используется оппонентом с целью распространения дезинформации.
Ранее захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель озвучивал свою просьбу забрать мигрантов с белорусской границы, мотивировав ее тем, что большинство из этих людей стремится соединиться с семьями, проживающими на территории ЕС.