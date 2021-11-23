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МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долл., - Зеленский

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МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долл., - Зеленский
Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере $700 млн в рамках программы stand-by.

Об этом в твитере сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарно совету директоров МВФ за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша объемом около $700 млн", - написал Зеленский.

По его словам, эти средства будут направлены на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

Президент отметил, что программа МВФ будет продолжена.

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МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долл., - Зеленский 01

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Топ комментарии

  • Атас Злой
    У мене просте запитання: "Це велике здобуття ЗЕвлади чи фінансова кабала для наступніх поколінь? Чим вихваляється цей криворогуль?"Я ще можу зрозуміти, якщо запозичені кошти підуть на розвиток економіки і виправлають своє призначення., але зараз вони витратяться на музеї, фінтесцентри та подорожі для селян. Зевлада, якби ви знали, якою гидотою вас вважають українці.
  • 5 копійок
    Змінив памперс після вчорашнього і виліз у відосик. А хто посилав МВФ вжопу?
  • Rhodesian
    Вовочка, что там по Дяде Бене? Тут Байден интересуется....
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