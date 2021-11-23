МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долл., - Зеленский
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Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере $700 млн в рамках программы stand-by.
Об этом в твитере сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарно совету директоров МВФ за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша объемом около $700 млн", - написал Зеленский.
По его словам, эти средства будут направлены на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
Президент отметил, что программа МВФ будет продолжена.