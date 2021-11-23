Защита воздушного и водного пространства - это два направления, которые критически недоразвиты, - Резников. ВИДЕО
Об этом глава оборонного ведомства сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Небо и вода - это два направления, которые критически нодоразвиты с точки зрения защиты", - констатировал Резников.
Министр напомнил, что с британской стороной подписано Рамочное соглашение о развитии украинских ВМС.
"В настоящее время уже предусмотрено ее наполнение четырьмя контрактами (в поддержку ракетной программы, военно-морских баз и базы кораблей). Это открытая информация, поэтому ничего секретного не говорю, - уточнил Резников.
Что касается воздушной обороны, то иностранные партнеры пообещали помочь с экспертной оценкой потребностей Украины. "После этого мы сможем развивать воздушную оборону и сами по себе, и благодаря партнерам", - подчеркнул министр.