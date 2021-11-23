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Защита воздушного и водного пространства - это два направления, которые критически недоразвиты, - Резников. ВИДЕО

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Министр обороны Александр Резников считает защиту воздушного и водного пространства Украины критическими приоритетами.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Небо и вода - это два направления, которые критически нодоразвиты с точки зрения защиты", - констатировал Резников.

Министр напомнил, что с британской стороной подписано Рамочное соглашение о развитии украинских ВМС.

"В настоящее время уже предусмотрено ее наполнение четырьмя контрактами (в поддержку ракетной программы, военно-морских баз и базы кораблей). Это открытая информация, поэтому ничего секретного не говорю, - уточнил Резников.

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Что касается воздушной обороны, то иностранные партнеры пообещали помочь с экспертной оценкой потребностей Украины. "После этого мы сможем развивать воздушную оборону и сами по себе, и благодаря партнерам", - подчеркнул министр.

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Один дивизион ПКР "Нептун" стоит около 720 млн. Совсем недавно - 20 октября зелень дополнительно выделила еще 15 млрд грн. на финансирование дорожного хозяйства, в итоге общее бюджетное прямое финансирование "Укравтодора" в этом году достигло 66,38 млрд грн. Не говоря уже про остальные схемы. Воровать на дорогах для зеленых гнид оказалось намного важнее обороны страны.
  • 18c49ed2
    Та вы шо? А может соизволите вспомнить что при "барыгах" были разработаны, как минимум, ПКР "Нептун", на производство которых зеленая пошесть никак не найдет денег.
  • Герхард
    Ага. Вот только барыги за свой счет ПВО Киева восстановили, а новые лица снова развалили ВСУ.
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