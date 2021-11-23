США рассматривают возможность отправки в Украину военных советников и вооружения из-за российской угрозы, - CNN
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Администрация Байдена рассматривает возможность отправки в Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение, из-за концентрации войск России у границы.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
По информации издания, США могут отправить в Украину новые противотанковые ракеты Javelin и минометы. Также рассматривается вариант поставки средств для противовоздушной обороны. Речь может идти о ракетах Stinger, а Министерство обороны США настаивает на отправке в Украину вертолетов Ми-17, которые изначально закупили для передачи предыдущему правительству Афганистана.
"Некоторые в администрации президента США обеспокоены тем, что отправка вооружения может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта", - говорится в публикации.