Два украинских воина ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. За сутки войска РФ совершили 7 обстрелов, били из 82- и 120-мм минометов, - штаб ООС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.
У Каменки российские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
"По состоянию на 7 часов утра, 23 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ООС.