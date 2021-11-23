В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 12 729 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 10 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19!"

За сутки 22 ноября в Украине:

зафиксированы 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 058,3 работников);

270 258 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 055 человек;

летальных исходов – 720;

выздоровели - 23 107 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 353 136 человек;

выздоровели - 2 796 597 человек;

летальных исходов – 82 318;

проведено ПЦР-тестирований – 15 595 737.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. В общей сложности проведены 22 939 693 прививки.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.









