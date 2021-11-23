В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 10 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19!"
За сутки 22 ноября в Украине:
зафиксированы 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 058,3 работников);
270 258 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 2 055 человек;
летальных исходов – 720;
выздоровели - 23 107 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 353 136 человек;
выздоровели - 2 796 597 человек;
летальных исходов – 82 318;
проведено ПЦР-тестирований – 15 595 737.
С начала вакцинальной кампании привиты 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. В общей сложности проведены 22 939 693 прививки.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.