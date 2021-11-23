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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 12 729 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 10 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19!"

За сутки 22 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 зафиксированы 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 058,3 работников);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 270 258 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 госпитализированы – 2 055 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 летальных исходов – 720;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 выздоровели - 23 107 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 заболели – 3 353 136 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 796 597 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 летальных исходов – 82 318;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 595 737.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. В общей сложности проведены 22 939 693 прививки.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 12

Топ комментарии

  • Паравоз
    Это только мне кажется?
    Если сравнивать осень 2020, весну 2021, и сейчас - чем больше вакцинированных тем выше смертность.
  • Serhiy Shramko
    Також із-за того що ті що помирають не вакцинувались коли була така можливість.
  • Паравоз
    Ты еще скажи, что все умершие ели огурцы. Этим летом был рекордный урожай огурцов ...
    Медицина потихоньку учится бороться с болезнями. Какое то количество народа вакцинированы (защищены от тяжелых последствий). Мобильность непривитых ограничена. Часть народа получили естественный иммунитет. Как по вашему объяснить увеличение смертности?
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