Правительство США ежедневно обсуждает ситуацию вокруг Украины, - представитель Госдепа

Американское правительство во главе с президентом США Джо Байденом внимательно следит за развитием событий вокруг Украины и прорабатывает ситуацию на ежедневной основе.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Дерек Хоган, передает Цензор.НЕТ.

"Народ Украины не должен чувствовать себя одиноким", - отметил высокопоставленный чиновник Госдепа во время мемориального мероприятия у памятника жертвам Голодомора 1932-33 годов в центре Вашингтона.

Он заверил, что ситуация вокруг Украины "в настоящее время является вопросом, который прорабатывается на ежедневной основе" на самом высоком уровне американского правительства, в том числе в офисе президента Байдена.

По его словам, непоколебимая поддержка Украины со стороны США, о которой заявляли в американской администрации, останется неизменной. "Это означает, что Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы защитить ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Хоган.

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Он добавил, что поддержка США многогранна: кроме сферы безопасности и обороны, она охватывает помощь по другим направлениям, в том числе в реализации политических и экономических реформ.

Представитель Госдепа от имени правительства США почтил память жертв Голодомора, искусственно созданного советским режимом. По его словам, расположение мемориала жертвам этой трагедии в центре Вашингтона символизирует, что американский народ стоит вместе с украинским и стремится к тому, чтобы такая катастрофа никогда не повторилась.

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