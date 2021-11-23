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Транш в размере $700 млн от МВФ уже во вторник будет на счетах украинского правительства, - представитель Фонда в Киеве Рашкован

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Транш в размере $700 млн от МВФ уже во вторник будет на счетах украинского правительства, - представитель Фонда в Киеве Рашкован
Совет директоров МВФ накануне утвердил решение о первом пересмотре программы стендбай и продлении программы до конца июня 2022 года.

Об этом в фейсбуке сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.

"Второй транш программы в размере около 700 млн долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства. Благодарю всех, кто много месяцев работал над воплощением этого решения. Теперь нужно работать дальше", - отметил он.

Транш в размере $700 млн от МВФ уже во вторник будет на счетах украинского правительства, - представитель Фонда в Киеве Рашкован 01

Напомним, в ночь на 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ уже в ноябре может утвердить новый транш в размере около $700 млн, - Шмыгаль

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Топ комментарии

  • Olexa Pluzh
    "український уряд" вже звучить як стьоб(((
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Коломойский и Ахметов говорят спасибо.Есть что "попилить".
  • Старый зольдат
    Вам и вашим детям с внуками долги на шею, а мне
    Вова 100 миллиардов долга перед бюджетом списал.
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