Транш в размере $700 млн от МВФ уже во вторник будет на счетах украинского правительства, - представитель Фонда в Киеве Рашкован

Совет директоров МВФ накануне утвердил решение о первом пересмотре программы стендбай и продлении программы до конца июня 2022 года.

Об этом в фейсбуке сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.

"Второй транш программы в размере около 700 млн долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства. Благодарю всех, кто много месяцев работал над воплощением этого решения. Теперь нужно работать дальше", - отметил он.

Напомним, в ночь на 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долларов.

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