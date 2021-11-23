Резерв теробороны составляет более 200 тысяч граждан, - Резников

В Украине с 1 января начнет действовать закон "О национальном сопротивлении", который позволит при необходимости привлечь тероборону для защиты государства.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос, имеет ли Украина возможность ответить на мобилизацию резервистов в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы учимся оказывать сопротивление и сдерживание уже восьмой год. Благодаря народным депутатам принят соответствующий закон "О национальном сопротивлении", о всеобъемлющей обороне, который с 1 января начнет действовать. Поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч украинцев и украинок уже в резерве, которые прошли через этот фронт, имеют опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные", - отметил Резников.

Он добавил, что в случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить согласно закону с использованием соответствующих резервов и вооружений.

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