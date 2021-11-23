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Резерв теробороны составляет более 200 тысяч граждан, - Резников

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Резерв теробороны составляет более 200 тысяч граждан, - Резников
В Украине с 1 января начнет действовать закон "О национальном сопротивлении", который позволит при необходимости привлечь тероборону для защиты государства.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос, имеет ли Украина возможность ответить на мобилизацию резервистов в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы учимся оказывать сопротивление и сдерживание уже восьмой год. Благодаря народным депутатам принят соответствующий закон "О национальном сопротивлении", о всеобъемлющей обороне, который с 1 января начнет действовать. Поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч украинцев и украинок уже в резерве, которые прошли через этот фронт, имеют опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные", - отметил Резников.

Он добавил, что в случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить согласно закону с использованием соответствующих резервов и вооружений.

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Топ комментарии

  • Oleh57
    Резніков а який процент "слуг" серед цих 200 000???
  • San Fenikss
    В 99% - "бумагомаратєльство та шапкозакідатєльство".
    Знаю, в інших областях (судячи з звітів в Фейсбуці) краще . Але от 114 ОБрТрО (Київська область) існує тільки на папері.
    Останній раз нормальні збори були ще в 2015-му. Як хочеш так і злагоджуйся. Ага, з сусідами.
    Сам озброюйся, сам закупай набої, сам закупай всю снарягу (в мене стільки всього пішло та залишилося на фронті, сам вже як той "сапожнік бєз сапог")..

    Бардак, карочє ))
  • Lion Dreams
    Будет. Исходим из того, что будет. Украина готовится. При чем Зе или не Зе аообще. Задача Зе - будет объявить военное положение и ввести в действие несколько Указов. ВСЕ! Дальше действуют боевые генералы и около миллиона прошедших войну. Вопросы есть?????
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