Резерв теробороны составляет более 200 тысяч граждан, - Резников
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос, имеет ли Украина возможность ответить на мобилизацию резервистов в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы учимся оказывать сопротивление и сдерживание уже восьмой год. Благодаря народным депутатам принят соответствующий закон "О национальном сопротивлении", о всеобъемлющей обороне, который с 1 января начнет действовать. Поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч украинцев и украинок уже в резерве, которые прошли через этот фронт, имеют опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные", - отметил Резников.
Он добавил, что в случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить согласно закону с использованием соответствующих резервов и вооружений.