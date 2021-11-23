Терехов объяснил количество ДТП в Харькове: "А потому что дороги в городе хорошие"

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что количество ДТП в городе якобы связано с высоким качеством дорожного покрытия.

Об этом он заявил во время выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, трансляцию вело Суспільне.

"Вы спрашиваете: "А почему так много ДТП?" Если честно, хоть это и не популярно, но скажу вам: а потому что дороги в Харькове хорошие. Я вам не случайно говорю это. Как только ты внутриквартальную дорогу делаешь хорошую, на следующей встрече приходят люди и просят: "Положите, пожалуйста, лежащего полицейского". Потому что ездят по внутриквартальной дороге, дети выходят на площадки и начинаются проблемы", - заявил Терехов.

Он предложил, чтобы в город на время приехали патрульные из других регионов.

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"Скажу почему. Потому что сегодня многие патрульные полицейские в Харькове знают номера тех, кто ездит [по городу], и не останавливают их", - заявил Терехов.

В последнее время в Харькове произошли две резонансные аварии. Так, 26 октября на проспекте Гагарина 16-летний водитель Infiniti на высокой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti (двое молодых людей 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Еще одна авария произошла 11 ноября. Водитель Toyota Land Cruiser совершил ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в ​​Харькове, сбив 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе. Он ехал на красный свет и, по информации милиционеров, был под действием наркотиков.