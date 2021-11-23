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Власть оказывает давление на членов МФО "Розумна політика". Дмитрука и Буймистер хотят выгнать из комитетов, другим звонят по телефону с угрозами, - Разумков

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Власть оказывает давление на членов МФО "Розумна політика". Дмитрука и Буймистер хотят выгнать из комитетов, другим звонят по телефону с угрозами, - Разумков
Власти оказывают давление на соратников экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в том числе на нардепов Артема Дмитрука и Людмилу Буймистер.

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Двух коллег сейчас пытаются выгнать из комитетов – Дмитрука и Буймистер... К другим коллегам идут телефонные звонки и им говорят – если ты не выйдешь из МФО (межфракционного объединения. – Ред.), мы уволим твоего родственника с той или иной должности. Это низко, но время расставит все на свои места, и за каждое действие нужно будет отвечать - как за хорошее, так и за плохое. Все знают, что у меня хорошая память", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Iryna Gerashchenko

    1 год ·



    Вчора поліція вручала адміністративні протоколи хлопцям, які посміли крикнути «Ганьба!» Зеленському і завітати на Банкову в День Свободи і Гідності.

    Хлопцям шиють *********.

    До того вручили підозру Леросу за непристойний жест.

    Коля Тіщенко заявив, що критикувати Єрмака- це державна зрада

    Але якщо ти славно служиш Зеленському, то можеш матюкатися в залі ВР, спілкуватися абсцентною лексикою і тикати факи. Тобі за це нічого не буде.

    Під час оголошення запитів депутат Камельчук демонстративно встав і підняв вверх середній палець. Слуги поряд ржали, президія теж не звертала увагу.

    Інший слуга Ковальчук ( зрозуміла, що так я і вивчу їх прізвища) якось накинувся з брудною лайкою.

    Глава регламентного комітету, ще один слуга Кольченко відмовляється розглянути ці випадки.

    Я категорично не погоджуюся з вибірковим застосуванням регламентуRuslan Stefanchuk і буде наполягати Oleg SynyutkaСергій Євтушок запросити нашу фракцію на комітет та розглянути наші звернення.

    Ми вимагаємо відсторонення цих персонажів від 5 засідань, рішення має прийняти комітет, а не опортуністські- його керівник, він не може вирішувати це сам .

    Інакше це вибірковість і заохочення творити в залі що заманеться.

    За слуг сесійна зала ВР перетворилася на привокзальну площу. Ходять в розтягнутих трєніках, матюкаються, плюються , хіба що сємки не лускають. Але все ще попереду.

    Окреме звернення шляхетним виборцям з Рівного і Львівщини: ви правда за це голосували? За це безкінечне хамство і мат?
  • Ksenia VB
    Це звіринець. Мавп'ячий звіринець.
  • Анатолий Панасюк
    Нічого дивного, шапіто переїхало під інший купол.
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