Власть оказывает давление на членов МФО "Розумна політика". Дмитрука и Буймистер хотят выгнать из комитетов, другим звонят по телефону с угрозами, - Разумков
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Власти оказывают давление на соратников экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в том числе на нардепов Артема Дмитрука и Людмилу Буймистер.
Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Двух коллег сейчас пытаются выгнать из комитетов – Дмитрука и Буймистер... К другим коллегам идут телефонные звонки и им говорят – если ты не выйдешь из МФО (межфракционного объединения. – Ред.), мы уволим твоего родственника с той или иной должности. Это низко, но время расставит все на свои места, и за каждое действие нужно будет отвечать - как за хорошее, так и за плохое. Все знают, что у меня хорошая память", - подчеркнул он.