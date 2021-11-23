Судно США Ocean Grand с двумя патрульными катерами класса Island для усиления ВМС вошло в территориальные воды Украины.. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 ноября на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы".

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

"Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку, оказанную Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – отметил командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность", – добавил он.

Вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

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Напомним, что недавно на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на Island.

Справка. Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи Соединенных Штатов Америки Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом американского общества в укрепление морской безопасности нашей страны. Получение патрульных катеров иностранного производства позволяет украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств-членов и партнеров НАТО.



Фото: ВМС/фейсбук