В Раде инициируют создание ВСК по расследованию фактов, приведших к потерям доходной части госбюджета
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Народные депутаты предлагают создать временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий, повлекших значительные потери доходной части государственного бюджета.
Соответствующий проект постановления №6340 зарегистрирован в Верховной Раде 22 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт парламента.
Авторами проекта постановления являются народные депутаты из фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и группы "Довіра".
Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.