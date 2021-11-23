Псаки о встрече Путина и Байдена: Пока ничего не запланировано

В Белом доме прокомментировали возможность переговоров президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным. Информации о возможной встрече пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"У меня пока нет ничего по поводу запланированных встреч, хотя, бесспорно, дипломатия высокого уровня является приоритетом Президента", - сообщила Псаки.

По ее словам, США серьезно обеспокоены российскими военными действиями и жесткой риторикой по отношению к Украине.

"Мы призываем Москву к деэскалации напряженности. В последние недели мы имели широкое взаимодействие с нашими европейскими союзниками и партнерами, в частности с Украиной. Мы обсудили нашу обеспокоенность российскими военными действиями и жесткой риторикой в ​​отношении Украины. Мы также провели дискуссии с российскими официальными лицами об Украине и американо-российских отношениях в целом", - отметила Псаки.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что во время "очередного контакта" Путин и Байден обсудят Украину.

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