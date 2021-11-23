Сакварелидзе извинился за депортацию группы украинцев из Грузии, а в правящей партии обвинили их в намерениях дестабилизировать страну

В Грузию не пропустили 6 пассажиров, прилетевших из Украины.

По этому поводу в Фейсбуке высказался Давид Сакварелидзе, извиняясь перед Павлом Кащуком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV Imedi.

"Павел Кащук является военным инструктором и тренирует украинских снайперов. Он тренировал и бойцов грузинского легиона в Украине. В Фесбуке Кащук указывает, что является видеоблогером, добровольцем и создателем Combat UA, которую в открытых источниках считают военизированной (милитаристской) организацией. Согласно этой же информации, эта организация создана для помощи спецслужбам Украины. В правительственных кругах Грузии сообщают, что это не первая попытка, когда контактирующие с Михеилом Саакашвили военные пытаются приехать в Грузию", - сообщает грузинский канал.

"От своего имени и от всех здравомыслящих грузин хочу принести свои извинения всем, кто столкнулся с захваченным одним маньяком грузинским государством", - цитирует канал Сакварелидзе.

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"По нескольким направлениям работает Национальное движение"(партия, созданная Саакашвили, - ред.), чтобы тема Саакашвили была актуальной и план дестабилизации в стране был реализован. Для этого предпринимаются визиты из Украины разных людей. В частности, приехал один журналист из Украины, вроде, хотел взять интервью (вероятно, речь идет о Дмитрии Гордоне. - Ред.), - его завернули обратно, а он в своем издании накатил большую волну дезинформации. Тот же народный защитник (вероятно, речь идет об омбудсмене Людмиле Денисове. – Ред.), которая не для выполнения функции народного защитника приехала. У нас имеется защитница, которая довольно политически ангажирована. А сейчас еще группа, в которой включен очень опытный военный специалист. Не думаю, чтобы у них имелся ресурс для военного переворота, но, на всякий случай, они не являются друзьями Грузии. Саакашвили является рычагом для той силы, которая готова дестабилизировать ситуацию не только в Грузии, но и в мире", - заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольски.

"На депортацию украинских граждан из Грузии откликнулся аналитик Заал Анджапаридзе. По его словам, в Грузии на данный момент находится командир грузинского легиона в Украине Мамука Мамулашвили, и согласно его мнению, Нац. Движение и с ними связанные люди хотят насильственным путем свергнуть правительство", - говорится в сюжете канала.

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"Украинских граждан направили назад, однако, в настоящее время в Грузии находится представитель украинских военных, начальник подразделении грузинского легиона Мамука Мамулашвили, который не скрывает свои намерения, что хочет принять участие в свержении правительства. Это не скрывают как Нац.Движение, так и Мамулашвили фактически", - заявил Заал Анджапаридзе.