Военные РФ начали масштабные учения в ОРДЛО, - разведка

В ОРДЛО начались масштабные командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ГУР.

Командование ВС РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. 22 ноября 2021 года в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов начались масштабные командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций. Контроль за проведением учений осуществляется комплексной комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ по подготовке очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил.

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