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У меня нет людей. За последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год, - глава патрульной полиции Харькова

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У меня нет людей. За последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год, - глава патрульной полиции Харькова
В патрульную полицию в Харьковской области не идут из-за уровня заработной платы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом рассказала начальница патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак на выездном заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности в Харькове.

"Ежедневно в город выезжает 51 экипаж патрульной полиции. И больше у меня нет. И по состоянию на данный момент хочу сообщить, что у меня за последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год", - сказала Стрижак.

Как уточнил представитель патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук, уволились около 100 патрульных.

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"Мы столкнемся после Нового года с тем, что будут стоять помещения Управления, транспортные средства, не будет работников полиции. Престижа профессии нет потому, что у нас низкая заработная плата", - добавила она.

"И по некомплекту сейчас вопиющая ситуация. Помогли купить транспортные средства и Департамент патрульной полиции, и облсовет, и так же горсовет предоставил финансы на ремонт транспортных средств - эта проблема решена. У меня нет людей, кто будет ездить на этих машинах", - добавила Стрижак.

По информации сайта Патрульной полиции Украины, зарплата патрульного в Харькове составляет 13 200 грн в месяц (без учета налогов).

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Топ комментарии

  • Орест Орест
    В полицию не идут не только из-за зарплаты.... К сожалению коррумпированную "совковую" систему не удалось реформировать, вернее этого никто не делал. На руководящих должностях, сидят бывшие мусора, которые не умеют "работать" по-другому. Молодежь, которая массово увольнялась в первые годы, делала это именно потому что столкнулась с совковой, мусорской системой. Все как раньше, в пилицию идут те, кто в жизни ничего делать не умеет и не хочет, не в состоянии выучить свои профильные законы и готовы выполнить любой приказ и покрыть свое руководство.... Сложно назвать это реформой, скорее ребрендинг....
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Хуже_нє_будєт." були впевнені 86,88% виборців Харківської області в 2019 році.
  • Мистер Икс 00711c20
    Это да ,ЛЮДЕЙ там нет ...
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