Полиция предлагает Раде ввести ответственность за публичное оскорбление правоохранителя
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В патрульной полиции предлагают Верховной Раде внести изменения в КУоАП и ввести ответственность за публичное оскорбление полицейского.
Об этом в Telegram сообщает патрульная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий призвал депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта 5050-1, который имеет целью внести изменения в КУоАП и ввести ответственность за публичное оскорбление полицейского.
Отмечается, что этот вопрос "стоит до сих пор критично".
Также Белошицкий обратился к нардепам о пересмотре Закона Украины "О Государственном бюджете" и увеличении финансирования на денежное довольствие полицейских.
"Сейчас мы имеем вопиющую ситуацию с личным составом и вскоре будем видеть большой отток кадров, что повлияет и на реагирование, и на профилактику в частности", - подчеркнул он.