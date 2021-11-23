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Полиция предлагает Раде ввести ответственность за публичное оскорбление правоохранителя

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Полиция предлагает Раде ввести ответственность за публичное оскорбление правоохранителя
В патрульной полиции предлагают Верховной Раде внести изменения в КУоАП и ввести ответственность за публичное оскорбление полицейского.

Об этом в Telegram сообщает патрульная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий призвал депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта 5050-1, который имеет целью внести изменения в КУоАП и ввести ответственность за публичное оскорбление полицейского.

Отмечается, что этот вопрос "стоит до сих пор критично".

Также Белошицкий обратился к нардепам о пересмотре Закона Украины "О Государственном бюджете" и увеличении финансирования на денежное довольствие полицейских.

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"Сейчас мы имеем вопиющую ситуацию с личным составом и вскоре будем видеть большой отток кадров, что повлияет и на реагирование, и на профилактику в частности", - подчеркнул он.

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Копіюємо "Рашку"? А що зробили "правоохоронці щоб їх "шанували"?
  • Татьяна Волынец dfa00a17
    А если полицейский убил невиновного как в Каховке то кричать ему - убийца, это образа или нет?

    Если полицейские насилуют в участке то кричать им - насильники, это образа или нет?

    Если полицейские торгуют наркотиками как Мирский с Лымаренко в Херсоне то крикнуть им - наркобарыги это образа?
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    значится будут и дальше крышевать проституцию, торговлю оружием и наркотой, рэкет и откаты - но теперь и нахрен их послать нельзя будет, да?
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