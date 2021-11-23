Объявлено подозрение в государственной измене жителю Николаева, который пытался продать иностранцам секретные разработки ОПК за $2 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ не допустила утечки за пределы Украины разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленника, пытавшегося продать секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения, сотрудники СБУ разоблачили в июне этого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"После длительных и объемных исследований большого массива информации эксперты по вопросам государственной тайны Министерства обороны Украины подтвердили, что указанные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Ее утечка может нанести ущерб обороноспособности страны, экономическим и информационным интересам государства", - отмечают в СБУ.

Также сообщается, что злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

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"Уже сейчас установлено, что сведения с ограниченным доступом житель Николаева, ранее работавший на одном из отечественных оборонных предприятий, оценил в $2 млн", - утверждают в СБУ.

Кроме того, отмечается, что обманом злоумышленник получил от своего бывшего коллеги немаловажную часть проекта, к работе над которым последний был непосредственно привлечен.

"В ходе проведения спецоперации контрразведчики задокументировали получение нескольких "авансов" от иностранцев в размере $7 тыс. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника при передаче $243 тыс. за указанную часть оборонных сведений. Во время обысков по месту жительства фигуранта изъяты документы и компьютерная техника доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.