Открыто уголовное производство по факту сговора властей с Коломойским по газу на 100 млрд грн, – Наливайченко

Офис Генерального прокурора по требованию нардепа Валентина Наливайченко ("Батькивщина") открыл уголовное производство по факту договоренностей высших должностных лиц государства с олигархом Игорем Коломойским по поводу передачи ему государственного природного газа из подземных хранилищ стоимостью более 100 млрд грн.

Об этом Наливайченко сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав выписку из Единого реестра досудебных расследований.

"Генпрокуратура открыла уголовное производство по моему обращению. Напомню, недавно обратился к руководителям правоохранительных органов с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины", - сообщил нардеп. Согласно выписке из ЕРДР, досудебное расследование начато 19 ноября. Выписка из ЕРДР подписана прокурором второго отдела управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрием Олефиром. Соответственно, досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро.





Напомним, ранее издание "Наші Гроші" сообщило, что 26 октября государственный "Нафтогаз" согласился передать газ "Укрнафте", которой руководит олигарх Игорь Коломойский. Общие претензии составляют 9 млрд м3 газа на сумму 240 млрд грн. Схему утвердили на собрании акционеров "Укрнафты" 30 ноября. Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально купля-продажа оформлена не была из-за отказа "Укрнафты" подписывать договоры. В отчете за 1 полугодие 2021 года "Нафтогаз" уже официально признал за Коломойским 700 млн м3 стоимостью 20 млрд грн.