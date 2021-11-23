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Открыто уголовное производство по факту сговора властей с Коломойским по газу на 100 млрд грн, – Наливайченко

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Офис Генерального прокурора по требованию нардепа Валентина Наливайченко ("Батькивщина") открыл уголовное производство по факту договоренностей высших должностных лиц государства с олигархом Игорем Коломойским по поводу передачи ему государственного природного газа из подземных хранилищ стоимостью более 100 млрд грн.

Об этом Наливайченко сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав выписку из Единого реестра досудебных расследований.

"Генпрокуратура открыла уголовное производство по моему обращению. Напомню, недавно обратился к руководителям правоохранительных органов с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины", - сообщил нардеп. Согласно выписке из ЕРДР, досудебное расследование начато 19 ноября. Выписка из ЕРДР подписана прокурором второго отдела управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрием Олефиром. Соответственно, досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро.

Открыто уголовное производство по факту сговора властей с Коломойским по газу на 100 млрд грн, – Наливайченко 01
Открыто уголовное производство по факту сговора властей с Коломойским по газу на 100 млрд грн, – Наливайченко 02

Напомним, ранее издание "Наші Гроші" сообщило, что 26 октября государственный "Нафтогаз" согласился передать газ "Укрнафте", которой руководит олигарх Игорь Коломойский. Общие претензии составляют 9 млрд м3 газа на сумму 240 млрд грн. Схему утвердили на собрании акционеров "Укрнафты" 30 ноября. Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально купля-продажа оформлена не была из-за отказа "Укрнафты" подписывать договоры. В отчете за 1 полугодие 2021 года "Нафтогаз" уже официально признал за Коломойским 700 млн м3 стоимостью 20 млрд грн.

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Топ комментарии

  • A San
    Зелену крису потрібно заганять в глухий кут всією країною!
  • Старый зольдат
    А за списание долга перед бюджетом в 100 миллиардов Коломойскому Зеленским дело ещё не завели?
  • Кайрос Тор
    Бенядіктова як відкрила так і закриє.
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