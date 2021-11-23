Россия не собирается нападать на Украину, - Песков
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам спикер президента РФ Дмитрий Песков.
"Кто на кого нападет - Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать.
Также пресс-секретарь Путина добавил, что в РФ неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов.
"Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", - сказал Песков.
Напомним, 11 ноября Bloomberg опубликовала статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины. В Москве это отрицают.
В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных в границу с Украиной.
При этом в Минобороны Украины данную информацию отрицали.
Это уже вторая предполагаемая волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.
Глава отечественного МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.