Украина продлила контракт с Pfizer: ежегодно будет покупать 25 млн доз COVID-вакцины для дополнительных прививок, - Ляшко

Украина продлила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса. Ежегодно будет поставляться по 25 млн доз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин. За это время Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно", - отметил он.

По его словам, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок в случае соответствующих рекомендаций Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

"Каждый заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно скорее", - призвал Ляшко.

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