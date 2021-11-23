Лучшей гарантией безопасности является реализация минских договоренностей, - Песков о ситуации на Донбассе

Украина может получить гарантии безопасности от Российской Федерации только реализацией минских соглашений по Донбассу. Отсутствие прогресса увеличивает общий уровень напряженности в Европе.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Украина получить гарантии безопасности от России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Лучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, ведущим к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт", - ответил Песков.

Он уточнил, что все стороны должны обсуждать это в прямом диалоге.

Отметим, что Песков умолчал о том, что Россия и наемники РФ на Донбассе, которых она активно поддерживает, регулярно нарушают те же минские соглашения.

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