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В Кремле отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2": "Это любимый язык Вашингтона"

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В Кремле отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2": "Это любимый язык Вашингтона"
Кремль считает новые санкции США по "Северному потоку-2" незаконными и неправильными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Санкции по "Северному потоку" - это продолжение этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Любимый язык Вашингтона", - подчеркнул он.

По словам Пескова, Москва относится к этому крайне негативно.

"Мы неоднократно об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный диалог", - добавил пресс-секретарь Путина.

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Топ комментарии

  • Вальдемар Кепський
    Санкции вас только укрепляют, правильно? Так что крепитесь, свинорусы!
  • Максим Максимович b5166c8f
    "Tse i moya ********* mova".

  • S. Fogger
    Считаем санкции незаконными... Ну, да, письков, а Крым вы конечно с3,14здили законно.
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