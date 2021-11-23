Из-за отсутствия топлива 20 блоков ТЭС и ТЭЦ не работали утром в понедельник, - "Укрэнерго"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные "Укрэнерго".
Отмечается, что производство на ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 12,1% (до 713,7 млн кВт·ч), несмотря на увеличение потребления электроэнергии.
Причиной снижения является рост объемов производства других видов генераций - АЭС (на 13,8%) и ТЭЦ (на 59%). При этом в будни среднесуточная генерация ТЭС составила 110 млн кВт∙ч, а в выходные - 81,2 млн кВт∙ч", - сообщили в "Укрэнерго".
В то же время, по состоянию на 10:00 22 ноября в аварийном ремонте находились 2 корпуса ТЭС общей мощностью 0,55 ГВт (1 на Трипольской ТЭС и 1 на Славянской ТЭС), в то время как на утро 15 ноября - ни одного блока ТЭС и ТЭЦ. Кроме этого, по заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 20 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7 ГВт (утром 15 ноября – 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,85 ГВт).
"По состоянию на утро 22 ноября общие запасы угля на складах ТЭС составляют 360,5 тыс. тонн, в том числе газового – 236,2 тыс. тонн и антрацитового – 124,3 тыс. тонн", – добавили в "Укрэнерго".